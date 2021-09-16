16.09.2021 (20:00)

Подразделения ПГРК «Ярс» Барнаульского соединения РВСН вышли на маршруты боевого патрулирования в рамках тактических занятий

В рамках тактических занятий пусковые установки подвижного грунтового ракетного комплекса «Ярс» Барнаульского ракетного соединения Ракетных войск стратегического назначения вышли на маршруты боевого патрулирования.

Стратегические ракетчики отрабатывают практические действия по выводу ракетных комплексов на полевые позиции, совершению маршей со сменой полевых позиций, инженерному оборудованию, маскировке, охране и обороне полевых позиций. Противодиверсионные формирования выполняют задачи по обнаружению, блокировке и уничтожению условных диверсантов, в том числе с использованием боевых противодиверсионных машин «Тайфун-М», оснащенных беспилотными летательными аппаратами. Будут проведены тренировки по преодолению труднопроходимых участков и участков условного заражения местности.

В ходе занятий стратегические ракетчики отрабатывают вопросы совершения маршей протяженностью до 100 километров, рассредоточения агрегатов со сменой полевых позиций, их инженерного оборудования, организации маскировки и боевого охранения.

В общей сложности подразделения ракетных соединений отработают несколько десятков вводных, в том числе направленных на изучение возможностей соединения, вооружённого подвижными грунтовыми ракетными комплексами по сохранению боеспособности в различных условиях обстановки.

Всего в тактических занятиях задействовано около 1000 военнослужащих и более 100 единиц техники.

Данные занятия проводятся круглосуточно. Они позволяют совершенствовать уровень подготовки личного состава, слаженность соединений и воинских частей РВСН.

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