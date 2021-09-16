16.09.2021 (19:30)
Международный противоминный центр ВС РФ готовит иностранных военнослужащих
В Международном противоминном центре Вооруженных Сил Российской Федерации, дислоцированном в подмосковном Нахабино проходят обучение иностранные военнослужащие.
Обучение проходит по программам гуманитарного разминирования, противодействия самодельным взрывным устройствам и подготовки расчетов минно-розыскной службы.
В центре созданы объекты учебно-материальной базы для подготовки иностранных военнослужащих в области гуманитарного разминирования
с учетом опыта выполнения специальных задач в Сирийской Арабской Республики и подготовки сирийских военнослужащих.
Обучение иностранных специалистов проводят преподаватели, имеющие боевой опыт и опыт практического разминирования.
Все практические занятия проводятся в специально оборудованных классах и на площадках учебно-тренировочного комплекса.
Всего в Международном противоминном центре по программам переподготовки прошли обучение более 200 иностранных военнослужащих из стран ближнего и дальнего зарубежья.