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16.09.2021 (19:30)

Международный противоминный центр ВС РФ готовит иностранных военнослужащих

В Международном противоминном центре Вооруженных Сил Российской Федерации, дислоцированном в подмосковном Нахабино проходят обучение иностранные военнослужащие.

Обучение проходит по программам гуманитарного разминирования, противодействия самодельным взрывным устройствам и подготовки расчетов минно-розыскной службы.

В центре созданы объекты учебно-материальной базы для подготовки иностранных военнослужащих в области гуманитарного разминирования
с учетом опыта выполнения специальных задач в Сирийской Арабской Республики и подготовки сирийских военнослужащих.

Обучение иностранных специалистов проводят преподаватели, имеющие боевой опыт и опыт практического разминирования.

Все практические занятия проводятся в специально оборудованных классах и на площадках учебно-тренировочного комплекса.

Всего в Международном противоминном центре по программам переподготовки прошли обучение более 200 иностранных военнослужащих из стран ближнего и дальнего зарубежья.

Группа информационного обеспечения Сухопутных войск
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Метки:
Международный противоминный центр (МПЦ) , Сухопутные войска
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