16.09.2021 (19:45)

Более 2,5 тыс. военнослужащих военной полиции приняли участие в учениях «Запад-2021»

Начальник Главного управления военной полиции Министерства обороны Российской Федерации генерал-полковник Сергей Кураленко оценил работу подразделений военной полиции в ходе совместного стратегического учения «Запад-2021».

На мероприятие, прошедшее на базе Национального центра управления обороной Российской Федерации, привлекались начальники региональных органов военной полиции Западного военного округа и Северного флота, а также руководители органов, непосредственно подчиненных начальнику Главного управления военной полиции.

Генерал-полковник Сергей Кураленко отметил, что в ходе проведения совместного стратегического учения «Запад-2021» подразделениями военной полиции было отработано более 140 учебно-боевых задач, а также обеспечено сопровождение 128 воинских колонн.

Также начальник ГУВП заявил, что для контроля за использованием транспорта было задействовано 464 контрольных поста военной автомобильной инспекции.

Кроме того, в ходе учений подразделениями военной полиции были успешно отработаны задачи по охране пунктов управления, борьбе с диверсионно-разведывательными группами условного противника и незаконными вооруженными формированиями, несению патрульной службы и службы на постах в различных условиях обстановки.

Всего в совместном стратегическом учении «Запад-2021» было задействовано более 2,5 тыс. человек личного состава и 600 единиц автомобильной техники военной полиции Вооруженных Сил Российской Федерации.

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