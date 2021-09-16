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16.09.2021 (19:15)

В Московском территориальном гарнизоне проводится профилактическая акция «Автошина»

В Московском территориальном гарнизоне проводится профилактическая акция «Автошина».

В ходе акции инспекторы 100 военной автомобильной инспекции (территориальной, г. Москва) Главного управления военной полиции Министерства обороны Российской Федерации проводят проверку законности эксплуатации транспортных средствах Вооруженных Сил Российской Федерации.

При проверке столичные военные инспекторы обращают особое внимание на остаточную глубину рисунка протектора и состояние шин (пробои, порезы, разрывы), а также на правильность установки шин и дисков, наличие гаек (болтов) и шпилек крепления.

Данная акция направлена на предупреждение причин возникновения дорожно-транспортных происшествий и снижение тяжести их последствий.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
ВАИ
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