16.09.2021 (18:45)

12 спортсменов ЦСКА выступят на чемпионате мира по скалолазанию в Москве

С 15 по 21 сентября в Москве на двух площадках – Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой и легкоатлетическо-футбольном комплексе ЦСКА – пройдут соревнования чемпионата мира по скалолазанию 2021 года. В соревнованиях примут участие 12 спортсменов Центрального спортивного клуба Армии.

Всего за медали московского чемпионата мира по скалолазанию будут бороться 302 скалолаза из 41 страны. В том числе хозяева соревнований – 27 спортсменов, вошедших в состав команды Федерации скалолазания России.

В состав команды вошли 12 представителей Центрального спортивного клуба Армии - прапорщик Сергей Лужецкий, Юлия Каплина, Виктория Мешкова, сержант Елена Красовская, Алексей Рубцов, сержант Николай Яриловец, Екатерина Киприянова, Александр Шиков, Екатерина Баращук, Олеся Просекова и рядовой Елизавета Иванова.

Две спортсменки ЦСКА выступят сразу в двух дисциплинах - в лазании на трудность и боулдеринге - Елена Красовская и Виктория Мешкова.

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