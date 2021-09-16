16.09.2021 (18:30)

Рядовой спортивной роты ЦСКА (Санкт-Петербург) стал призером Первенства России по триатлону

В Перми завершилось Первенство России по триатлону в дисциплине дуатлон-кросс. В соревнованиях приняли участие 9 команд из разных регионов страны. Спортсмены состязались в беге на 6 км, велогонки на 20 км и беге на 3 км.

Среди юниоров 18-23 года серебряную медаль завоевал рядовой спортивной роты ЦСКА, г. Санкт-Петербург Иван Залавцев, с результатом 1 час 28 минут 56,5 секунды.

Победу одержал представитель Чувашской Республики Александр Васильев, показав результат 1 час 28 минут 3 секунды.

Третье место занял Владислав Семенов из Санкт-Петербурга (1 час 29 минут 22,4 секунды).

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице