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16.09.2021 (18:30)

Рядовой спортивной роты ЦСКА (Санкт-Петербург) стал призером Первенства России по триатлону

В Перми завершилось Первенство России по триатлону в дисциплине дуатлон-кросс. В соревнованиях приняли участие 9 команд из разных регионов страны. Спортсмены состязались в беге на 6 км, велогонки на 20 км и беге на 3 км.

Среди юниоров 18-23 года серебряную медаль завоевал рядовой спортивной роты ЦСКА, г. Санкт-Петербург Иван Залавцев, с результатом 1 час 28 минут 56,5 секунды.

Победу одержал представитель Чувашской Республики Александр Васильев, показав результат 1 час 28 минут 3 секунды.

Третье место занял Владислав Семенов из Санкт-Петербурга (1 час 29 минут 22,4 секунды).

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
ЦСКА , Спорт
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