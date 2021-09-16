16.09.2021 (18:30)
Рядовой спортивной роты ЦСКА (Санкт-Петербург) стал призером Первенства России по триатлону
В Перми завершилось Первенство России по триатлону в дисциплине дуатлон-кросс. В соревнованиях приняли участие 9 команд из разных регионов страны. Спортсмены состязались в беге на 6 км, велогонки на 20 км и беге на 3 км.
Среди юниоров 18-23 года серебряную медаль завоевал рядовой спортивной роты ЦСКА, г. Санкт-Петербург Иван Залавцев, с результатом 1 час 28 минут 56,5 секунды.
Победу одержал представитель Чувашской Республики Александр Васильев, показав результат 1 час 28 минут 3 секунды.
Третье место занял Владислав Семенов из Санкт-Петербурга (1 час 29 минут 22,4 секунды).
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