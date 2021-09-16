16.09.2021 (18:00)

Сборная Вооруженных Сил РФ по боксу провела открытую тренировку перед стартом чемпионата мира среди военнослужащих

Сегодня, 16 сентября, во Дворце спортивных единоборств ЦСКА состоялась открытая тренировка сборной Вооруженных Сил Российской Федерации перед стартом 58-го чемпионата мира среди военнослужащих по боксу.

В окончательный состав сборной Вооруженных Сил Российской Федерации по боксу на 58-й чемпионат мира вошли 10 мужчин и 5 женщин, среди них 10 армейских спортсменов: прапорщик Володя Мнацакян, старший лейтенант Овик Оганнисян, лейтенант Алексей Мазур, рядовой Иван Ступин, рядовой Алексей Семыкин, прапорщик Раджаб Раджабов, прапорщик Екатерина Пальцева, рядовой Нуне Асатрян, прапорщик Саада Далгатова и прапорщик Мария Уракова.

Также в составе выступят три представителя ВДВ - гвардии рядовой Дмитрий Двали, гвардии лейтенант Иван Сагайдак и гвардии рядовой Дарья Абрамова, и два курсанта РГВВДКУ - гвардии рядовой Константин Опольский и курсант Светослав Тетерин. Российские военнослужащие будут представлены во всех весовых категориях турнира.

Открытую тренировку российская команда начала с разминки и затем были спарринги.

58-й чемпионат мира по боксу среди военнослужащих пройдёт в Москве с 18 по 25 сентября.

Официальная церемония открытия запланирована на 18 сентября в парке «Патриот».

С 19 по 24 сентября состоятся предварительные поединки в СК «Игровой» на территории ЦСКА. Финалы пройдут 25 сентября.

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