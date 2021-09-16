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16.09.2021 (17:20)

Курсанты Военного института железнодорожных войск и военных сообщений посетили государственный музей-заповедник «Петергоф»

Курсанты первого и нулевого курсов специального отделения Военного института железнодорожных войск и военных сообщений Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулёва посетили Нижний парк Государственного музея-заповедника «Петергоф».

В ходе экскурсии курсанты не только увидели фонтаны (Большой каскад, Римские фонтаны, каскад «Шахматная гора», фонтаны «Пирамида», «Сноп», «Солнце», фонтаны-шутихи), но и побывали в музее «Гроты Большого каскада». Там они как будущие военные инженеры получили представление, как вода поступает к фонтанам, познакомились с работой петергофской фонтанной команды, которая была основана в сентябре 1721 года по указу Петра I, а также узнали, откуда появилось выражение «с корабля на бал».

Экскурсии играют важную роль в изучении курсантами специального отделения русского языка и в расширении их кругозора. По этой причине уделяется столь пристальное внимание посещению достопримечательностей, написанию на кафедре 12-го русского языка учебных пособий, посвящённых экскурсиям. Наградой же за организацию и проведение экскурсий являются следующие слова курсантов: «Мы знаем о Петербурге больше, чем о своём родном городе!».

Экскурсия в Нижний парк Петергофа явилась продолжением летних посещений Кронштадта и парка Александрия.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Материально-техническое обеспечение (МТО) , Музеи
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