16.09.2021 (17:40)

Лечебно-диагностическому центру Минобороны России объявлена благодарность Президента РФ за борьбу с коронавирусной инфекцией

Коллективу 9-го лечебно-диагностического центра (ЛДЦ) Минобороны России объявлена благодарность Президента РФ за высокие достижения в области охраны здоровья личного состава Вооруженных Сил Российской Федерации и членов их семей, большой вклад в развитие отечественного здравоохранения.

Благодарность Президента России начальнику ведомственного лечебного учреждения генерал-майору медицинской службы Константину Кувшинову вручил сегодня заместитель Министра обороны РФ Тимур Иванов.

9-й ЛДЦ является крупным многофункциональным лечебно-профилактическим учреждением, предназначенным для оказания медицинской помощи военнослужащим, ветеранам военной службы и членам их семей.

В состав центра, кроме основной базы, входят в качестве структурных подразделений четыре поликлиники для приема взрослых пациентов, детская и стоматологическая поликлиники, а также для оказания стационарной помощи — хирургический стационар краткосрочного пребывания на 28 коек. В 9 ЛДЦ прикреплено на медицинское обеспечение более 90 тыс. человек, количество посещений составляет свыше 1 млн в год, выполняется 1,2 тыс. оперативных вмешательств в хирургическом стационаре с помощью лапароскопического оборудования.

Лечебно-диагностические подразделения центра оснащены современным медицинским оборудованием для оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи — аппараты КТ, МРТ, УЗИ, лабораторное оборудование.

В целях борьбы с новой коронавирусной инфекцией в короткие сроки перестроена система оказания медицинской помощи и разработаны комплекс мероприятий, направленных на раннее выявление, диагностику, лечение, госпитализацию и восстановительное лечение пациентов с COVID-19, интегрирована работа всех структурных подразделений центра.

Для своевременного выявления возбудителя коронавирусной инфекции, выполнения анализов на антитела в кратчайшие сроки для лаборатории инфекционной иммунологии были закуплены приборы для выполнения ПЦР и термоциклеры, другое лабораторное оборудование, получены необходимые реактивы, внедрены новые методики лабораторного выявления COVID-19, значительно увеличено количество выполняемых исследований.

За прошедший период пандемии было выполнено свыше 210 тыс. иммунологических исследований. Кроме того, в процессе лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией и при проведении медицинской реабилитации было выполнено более 50 тыс. биохимических и 63 тыс. общеклинических анализов крови.

После выписки из стационара, амбулаторного лечения с пациентами, перенесшим COVID-19, проводился комплекс лечебно-диагностических мероприятий, направленных на предупреждение и выявление осложнений и медицинскую реабилитацию.

Значительную часть времени в борьбе с коронавирусной инфекцией занимала вакцинопрофилактика. Всего за прививочную кампанию вакцинировано более 12 тыс. пациентов, ревакцинировано около 1,2 тыс.

С целью дальнейшего совершенствования материально-технической базы 9-го ЛДЦ Минобороны России завершается реконструкция поликлиники нового типа на улице Маршала Тухачевского в Москве на 800 посещений в день.

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