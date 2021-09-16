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16.09.2021 (17:30)

Танкисты ЦВО отработали защиту колонны от ударных беспилотников

В Челябинской области в ходе двухстороннего полкового учения военнослужащие подразделений танковой дивизии Центрального военного округа (ЦВО) отработали защиту колонны бронетехники на марше.

По замыслу мероприятия командование полка из состава танковых и мотострелковых рот сформировало мобильные группы противодействия беспилотным летательным аппаратам (БЛА). Они действовали на боевых машинах пехоты БМП-2 и бронетягачах МТ-ЛБ с расчетами переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) «Игла». Данные группы действовали как в авангарде, так и внутри самих колонн.

Обнаружив подлетающие БЛА на маршрутах движения колонн, передовые наблюдатели передали данные на пункт управления. Получив команду, мобильные группы противодействия, применяя штатное вооружение БМП-2 – автоматическую пушку 2А42, а также танковые крупнокалиберные пулеметы НСВТ, уничтожили атакующие беспилотники условного противника.

Всего к учению гвардейской танковой дивизии ЦВО, которое завершится 17 сентября, привлечено более 2,5 тыс. военнослужащих. В нем задействовано свыше 700 единиц вооружения и военной техники, в том числе танки Т-72 различных модификаций.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Танки , Центральный военный округ
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