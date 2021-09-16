16.09.2021 (17:10)

В Туве состоялась торжественная церемония передачи консультативно-диагностического центра, построенного Минобороны России

В Кызыле состоялась торжественная церемония передачи нового здания консультативно-диагностического центра, построенного в соответствии с указаниями Президента Российской Федерации и решением Министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу.

На торжественной церемония открытия присутствовали представители командования Центрального военного округа (ЦВО), правительства Республики Тыва, медицинский персонал и местные жители.

«Сегодня мы открываем вторую очередь многофункционального медицинского центра. В новом учреждении созданы все условия для качественного обследования, амбулаторного лечения и проведения хирургических операций. Медцентр обеспечит жителей республики всем спектром высококвалифицированной медицинской помощи. Уверен, что построенные Министерством обороны Российской Федерации объекты станут важной составной частью региональной системы здравоохранения», — сказал представитель командования ЦВО генерал-майор Геннадий Тучин.

Он также поблагодарил строителей за чёткое и оперативное выполнение поставленной задачи возведения диагностического центра, а также пожелал успехов медицинским работникам, которым предстоит трудиться в стенах нового учреждения здравоохранения Республики Тыва.

«От лица военного совета Центрального военного округа хочу поздравить жителей республики с открытием многофункционального медицинского центра, а также столетним юбилеем Республики Тыва», — добавил генерал-майор Геннадий Тучин.

После проведения церемонии разрезания красной ленты все гости прошли в здание центра, где им провели ознакомительную экскурсию по объектам учреждения.

В трехэтажном здании консультанивно-диагнастического центра для приема пациентов имеются терапевтическое отделение, отделение лучевой диагностики, хирургическое отделение, эндоскопический кабинет, отделение функциональной диагностики, физиотерапевтическое отделение, кабинет врача-инфекциониста. Кроме этого, в здании предусмотрено централизованное снабжение кислородом, сжатым воздухом, вакуумом и углекислым газом. Новый центр будет осуществлять прием пациентов со всего региона, принимая до 300 человек в сутки.

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