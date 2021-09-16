16.09.2021 (17:00)

В Бурятии открыли новый танковый полигон

В Республике Бурятия в поселке Сосновый Бор состоялось торжественное открытие танкового полигона общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО). Новый объект оборудован с учетом опыта современных вооруженных конфликтов.

В присутствии приглашенных гостей красную ленту торжественно перерезали начальник штаба – первый заместитель командующего объединения ВВО генерал-майор Игорь Тимофеев и представитель правительства Республики Бурятия Пётр Мордовской. После этого экипажи танков Т-72Б выполнили показательные заезды с боевой стрельбой из пушки 125-мм штатным снарядом по различным мишеням.

Военнослужащие спецподразделения общевойсковой армии ВВО продемонстрировали гостям боевую выучку, приемы рукопашного боя с использованием штатного стрелкового оружия и холостых боеприпасов.

Помимо этого, на мероприятии были представлены новейшие образцы военной техники, которые совсем недавно поступили на вооружение, в частности, бронеавтомобиль «Тайфун», двухзвенный снегоболотоход «Алеут». Также на площадке гости увидели оперативно-тактический комплекс «Искандер-М», танк Т-72Б3, зенитные ракетные комплексы «Тор-М2У», «Бук-М2», реактивную систему залпового огня «Торнадо-Г», станцию радиоэлектронной борьбы «Ртуть-БМ» и восстановленный военными мастерами танк времен Великой Отечественной войны ИС-2.

На основе полученного опыта боевых действий в современных вооруженных конфликтах, на полигоне возведены «сирийские валы», огневые позиции для БМП габионного типа. Движущиеся модули нового полигонного оборудования позволяют создать трехуровневую систему парных мишеней. Новейшие радиоуправляемые мишени поднимаются и опускаются по командам с радиоуправляемого пульта руководителя стрельбы и двигаются по рельсовой дороге.

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