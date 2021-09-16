Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

16.09.2021 (16:30)

На территории танковой дивизии ЦВО прошли военно-патриотические сборы с допризывной молодежью Челябинской области

На базе гвардейской танковой Витебско-Новгородской дважды Краснознамённой дивизии Центрального военного округа (ЦВО) прошли учебные сборы для старшеклассников по основам военной подготовки, ориентированные на практическое изучение допризывной молодежью условий службы и быта военнослужащих.

«Благодаря совместным усилиям командования ЦВО и Совета шефов воинских частей возрождается замечательная традиция: проведение мероприятий патриотического воспитания молодежи на базе крупнейших воинских частей региона», — сказал председатель Совета шефов воинских частей Игорь Михайлов.

Он отметил, что к проведению занятий с допризывной молодежью привлекаются военнослужащие, имеющие боевой опыт, прошедшие несколько локальных вооруженных конфликтов современности.

«Помимо занятий по начальной военной подготовке, ребят ждут занятия по основам истории Танкограда, посвященные его 80-летию, которые пройдут совместно с региональным отделением Бессмертного полка России», —  добавил Игорь Михайлов.

На сегодняшний день с участием Совета шефов воинских частей 70 учеников из Сосновского района Челябинской области уже изучили основы строевой подготовки и требования воинских уставов, провели товарищеские матчи по футболу и военно-тактической игре лазертаг.

Пресс-служба Центрального военного округа
Новости по теме:
Саперы, специалисты РЭБ и расчеты комплексов с БЛА совместно отработали разминирование маршрута выдвижения военной колонны на учении в Кузбассе
В Таджикистане начальник штаба ЦВО вручил удостоверение к ордену погибшего ветерана Великой Отечественной войны его внуку
Сотрудники ВАИ Центрального военного округа в Алтайском крае провели акцию «Внимание! Дети!»
В Алтайском крае подразделения ПВО ЦВО отразили массированный авиационный удар условного противника

Метки:
Центральный военный округ , Военные сборы , Сборы
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false