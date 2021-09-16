16.09.2021 (16:30)

На территории танковой дивизии ЦВО прошли военно-патриотические сборы с допризывной молодежью Челябинской области

На базе гвардейской танковой Витебско-Новгородской дважды Краснознамённой дивизии Центрального военного округа (ЦВО) прошли учебные сборы для старшеклассников по основам военной подготовки, ориентированные на практическое изучение допризывной молодежью условий службы и быта военнослужащих.

«Благодаря совместным усилиям командования ЦВО и Совета шефов воинских частей возрождается замечательная традиция: проведение мероприятий патриотического воспитания молодежи на базе крупнейших воинских частей региона», — сказал председатель Совета шефов воинских частей Игорь Михайлов.

Он отметил, что к проведению занятий с допризывной молодежью привлекаются военнослужащие, имеющие боевой опыт, прошедшие несколько локальных вооруженных конфликтов современности.

«Помимо занятий по начальной военной подготовке, ребят ждут занятия по основам истории Танкограда, посвященные его 80-летию, которые пройдут совместно с региональным отделением Бессмертного полка России», — добавил Игорь Михайлов.

На сегодняшний день с участием Совета шефов воинских частей 70 учеников из Сосновского района Челябинской области уже изучили основы строевой подготовки и требования воинских уставов, провели товарищеские матчи по футболу и военно-тактической игре лазертаг.

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