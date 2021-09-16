16.09.2021 (16:00)

Экологический взвод Кольской флотилии Северного флота завершил сезонную очистку от металлолома острова Кильдин в Баренцевом море

Личный состав взвода ликвидации экологического ущерба в Арктике завершил очередной сезон сбора металлического мусора на острове Кильдин в Баренцевом море. В прошлом году военнослужащие собирали металлолом в его восточной части, а в нынешнем — провели работы на западе острова. Они собрали и сгруппировали для вывоза с Кильдина более 360 тонн металлолома.

В прошлом году военнослужащие Кольской флотилии собрали около 300 тонн металлического мусора, оставшегося ещё с советского периода освоения Кильдина.

13 человек экологического взвода, грузовик и колёсный кран были доставлены на остров в начале июня и работали там в течение трёх месяцев.

Для вывоза металлолома на материк, как и в прошлом году, задействованы грузовые автомобили КамАЗ автобатальона системы материально-технического обеспечения Северного флота и десантные корабли бригады Кольской флотилии разнородных сил.

Справочно:

Экологическая очистка Арктики является одной из приоритетных задач системы материально-технического обеспечения Северного флота, которая выполняется ежегодно в летне-осенний период на протяжении нескольких лет. Масштабная работа на острове Кильдин впервые была начата прошлым летом. Ранее очистка острова и вывоз мусора носили разовый характер.

Основные работы по ликвидации экологического ущерба в Арктике североморцы проводили на острове Котельный в море Лаптевых, где расположена военная база Северного флота «Северный клевер». За пять лет работы на острове было вывезено более 3,5 тыс. тонн металлического мусора, большую часть которого составляли бочки из-под топлива и ГСМ, оставленные там до 90-х годов прошлого века.

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