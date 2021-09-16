16.09.2021 (15:45)

Саперы, специалисты РЭБ и расчеты комплексов с БЛА совместно отработали разминирование маршрута выдвижения военной колонны на учении в Кузбассе

Военнослужащие подразделений радиоэлектронной борьбы (РЭБ), беспилотной авиации и инженерно-саперного подразделения Центрального военного округа (ЦВО) в ходе тактико-специального учения на полигоне Юргинский в Кемеровской области отработали совместные действия по оперативному разминированию маршрута многокилометрового марша колонны военной техники.

По замыслу учения военнослужащим артиллерийских подразделений была поставлена задача совершить многокилометровый марш в составе военной колоны в район боевого применения. Перед личным составом инженерно-саперного подразделения стояла задача разминирования нескольких маршрутов протяженностью более 100 километров для совершения быстрой переброски подразделений. В ходе проведения мероприятия для усиления саперных подразделений были выделены расчеты комплексов с беспилотными летательными аппаратами (БЛА) «Орлан-10» и средства РЭБ «Лесочек».

Подразделения беспилотной авиации провели воздушную разведку, определив безопасные маршруты и потенциально опасные места.

Для предотвращения подрыва радиоуправляемых фугасов на машины были установлены активные станции постановки помех, которые располагались на первой машине и в середине колонны.

В местах обнаружения опасности саперы проводили оперативное разминирование участков с применением современных защитных костюмов ОВР-2 «Сокол» и миноискателей «Коршун». Кроме этого, в ходе совершения марша военнослужащие отработали действия по отражению нападения диверсионно-разведывательной группы условного противника.

Применение приемов проведения быстрой инженерно-саперной разведки позволило выполнить задачи переброски войск в установленные сроки и в целом показало большое преимущество перед способами разминирования, применяемыми ранее.

К учению привлекалось более 500 военнослужащих, было задействовано около 40 единиц военной и специальной техники.

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