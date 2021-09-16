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16.09.2021 (15:30)

Экипажи транспортной авиации Западного военного округа провели полёты ночью в условиях метеоминимума

В Ленинградской области на аэродроме отдельного транспортного смешанного авиационного полка объединения ВВС и ПВО Западного военного округа прошли учебно-тренировочные полеты в сложных метеорологических условиях в ночное время.

Экипажи военно-транспортных самолетов Ту-134М, Ан-72, Ан-12, Ан-26, а также многоцелевых вертолетов Ми-8 отработали элементы пилотирования в условиях ограниченной видимости из-за низкой границы облачности и обильных осадков. При полетах в подобных условиях экипаж воздушного судна не имеет возможности визуально пилотировать самолет и переходит к пилотированию по приборам.

Особая роль в учебно-тренировочной программе была уделена совершению посадки воздушного судна как наиболее сложному элементу пилотирования в условиях ограниченной видимости. Посадка в сложных метеоусловиях при установленном минимуме погоды является одним из основных критериев профессионализма летчика военно-транспортной, транспортной и специальной авиации.

Учебно-тренировочные полеты наряду с задачами по совершенствованию профессиональных навыков экипажей являются одним из обязательных элементов подготовки летчиков, необходимых для определения индивидуальных параметров метеоминимума для каждого лётчика.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Военно-транспортная авиация , Западный военный округ
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