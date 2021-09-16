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16.09.2021 (14:45)

В Таджикистане начальник штаба ЦВО вручил удостоверение к ордену погибшего ветерана Великой Отечественной войны его внуку

В Таджикистане начальник штаба Центрального военного округа (ЦВО) генерал-лейтенант Михаил Теплинский вручил удостоверение к ордену погибшего ветерана Великой Отечественной войны Алидмжана Юлдашева его внуку.

В торжественной обстановке Мурод Набиев получил удостоверение к ордену Красного Знамени на плацу российской 201-й военной базы из рук Героя Российской Федерации Михаила Теплинского. Начальник штаба ЦВО тепло поблагодарил внука за подвиг летчика-таджикистанца, пожелав его родным и близким крепкого здоровья и мирного неба над головой.

Участник Великой Отечественной войны летчик 53-й авиационной дивизии дальнего действия Алидмжан Халиевич Юлдашев 1912 года рождения совершил свой подвиг 9 ноября 1942 года в небе над Сталинградом и был посмертно представлен к награде Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 декабря 1942 года.

Также за заслуги в укреплении обороноспособности страны и высокие личные показатели в служебной деятельности медалью Суворова был награжден командир российской военной базы в Таджикистане полковник Сергей Горячев.

Помощнику командира по работе с верующими военнослужащими Роману Чебоненко вручили медаль «За заслуги в увековечении памяти погибших защитников Отечества».

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Награждения , Великая Отечественная война (ВОВ)
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