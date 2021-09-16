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16.09.2021 (14:15)

Сотрудники ВАИ Центрального военного округа в Алтайском крае провели акцию «Внимание! Дети!»

Сотрудники территориальной военной автомобильной инспекции (ВАИ) Центрального военного округа, дислоцированной в Алтайской крае, провели профилактическую акцию «Внимание! Дети!».

В рамках акции в воинских частях Барнаульского гарнизона с водителями служебного и личного транспорта прошли занятия по безопасности дорожного движения, в особенности по соблюдению скоростного режима вблизи дошкольных учреждений, пешеходных переходов, а также доведены требования по безопасной перевозке детей.

Кроме того, военные автоинспекторы совместно с детьми и их сопровождающими провели контроль соблюдения Правил дорожного движения на подъездах к детским учебным заведениям. Особое внимание было уделено пешеходным переходам и движению у остановок общественного транспорта.

Акция «Внимание! Дети!» проводится в частях и подразделениях Центрального военного округа в связи с началом учебного года в общеобразовательных учреждениях. Основной целью акции является предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма и сокращение несчастных случаев с участием детей на дорогах. Военные автоинспекторы призывают водителей быть предельно аккуратными и внимательными на дорогах, особенно вблизи детских учреждений, а родителей —еще раз напомнить детям, как правильно вести себя около проезжей части и как правильно ее переходить.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , ВАИ
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