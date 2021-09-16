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16.09.2021 (13:45)

Военнослужащие Преображенского полка ЗВО прошли более 10 км по улицам Мехико в рамках празднования Дня независимости Мексики

В городе Мехико состоялся военный парад, посвященный Дню независимости Мексики, в котором приняли участие 30 военнослужащих отдельного комендантского Преображенского полка Западного военного округа (ЗВО).

Российские военнослужащие прибыли по специальному приглашению местных властей. Это было уже десятое участие военнослужащих из России в мексиканских военных парадах. Первый состоялся в 2010 году, когда Мексика отмечала 200-летие начала борьбы за независимость.

Проход «преображенцев» вызвал восторг у жителей и гостей мексиканской столицы. Военнослужащие прошли свыше 10 км. по главным улицам столицы.

Всего в военном параде приняло участие несколько сотен военнослужащих из более чем десятка стран. В торжественном мероприятии также была задействована военная техника, произведенная в России и стоящая на вооружении мексиканской армии.

Военнослужащие батальона Почетного караула отдельного Комендантского Преображенского полка ЗВО в течение текущего года посетили уже пять стран, где приняли участие в торжественных мероприятиях, а в ближайшее время они отправятся в Южную Осетию, где проведут занятия по обмену опытом.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Праздники
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