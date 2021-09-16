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16.09.2021 (15:00)

Во Владивостоке стартовал осенний этап Спартакиады Военно-Морского Флота

В соответствии с указаниями главнокомандующего ВМФ адмирала Николая Евменова во Владивостоке стартовал осенний этап Спартакиады Военно-Морского Флота, в рамках которого пройдут соревнования по гребно-парусным видам спорта.

Более 100 военнослужащих из состава 14 сборных команд Северного, Тихоокеанского, Черноморского, Балтийского флотов, Каспийской флотилии и военно-морских учебных заведений в течение 10 соревновательных дней будут состязаться в гребле на шлюпках, гребно-парусном двоеборье, парусных гонках и дальнем спортивном плавании.

На торжественной церемонии открытия присутствовали губернатор Приморского края Олег Кожемяко и помощник главнокомандующего ВМФ по физической подготовке капитан 1 ранг Алексей Пивачев. В своем приветственном слове от лица главнокомандующего ВМФ адмирала Николая Евменова капитан 1 ранга Алексей Пивачев пожелал всем участникам соревнований победы в честной и бескомпромиссной борьбе, успешного выполнения нормативов и достижения спортивных званий по военно-прикладным дисциплинам.

После завершения первых двух видов программы спартакиады (гребля на шлюпках на дистанцию 1000 м и 2000 м с разворотом) безоговорочную победу одержала команда Черноморского высшего венно-морского училища имени П.С. Нахимова, опередив в финальных заездах традиционного соперника — команду Военного учебно-научного центра ВМФ «Военно-морская академия имени Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова».

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Военно-Морской Флот
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