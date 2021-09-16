16.09.2021 (12:00)

Военные моряки в Санкт-Петербурге посетили мероприятия, посвящённые Дню победы русской эскадры под командованием адмирала Фёдора Ушакова у мыса Тендра

В соответствии с указаниями главнокомандующего ВМФ адмирала Николая Евменова об активизации военно-исторической работы в Военно-Морском Флоте, в воинских частях и организациях, подчиненных главнокомандующему ВМФ, проводится комплекс информационных мероприятий, посвященных Дню воинской славы России — Дню победы русской эскадры под командованием адмирала Фёдора Ушакова у мыса Тендра.

Во взаимодействии с местными и муниципальными органами государственной власти созданы 32 постоянно действующие тематические экспозиции, которые уже посетило более 4 тыс. человек.

К участию в проводимых мероприятиях привлекаются военнослужащие, члены их семей, гражданский персонал Вооруженных Сил Российской Федерации, представители общественных организаций, ветераны Военно-Морского Флота и участники Всероссийского военно-патриотического детско-юношеского общественного движения «Юнармия». В рамках празднования памятной даты проводятся тематические вечера, семинары, викторины, конкурсы, встречи с учеными и членами Русского географического общества.

Мыс Тендра навсегда стал в истории Российского флота синонимом сокрушительной победы над врагом. В ходе морского сражения 1790 года благодаря умелым действиям адмирала Фёдора Ушакова российские корабли нанесли серьезные потери противнику и сумели обратить в бегство турецкий флот, который обладал преимуществом как в числе кораблей, участвующих в сражении, так и по числу артиллерийских орудий.

Победа у мыса Тендра в военной компании 1790 года обеспечила прочное господство русского флота на Черном море, а также прорыв к Измаилу Днепровской флотилии, оказавшей большую помощь сухопутной армии во взятии крепости.

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