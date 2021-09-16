16.09.2021 (14:30)

В ходе ССУ «Запад-2021» курсанты Михайловской военной артиллерийской академии прошли стажировку

В Нижегородской области на полигоне Мулино в рамках совместного стратегического учения (ССУ) «Запад-2021» более 20 курсантов Михайловской военной артиллерийской академии прошли войсковую стажировку в ракетной бригаде гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО).

Будущие офицеры на практике освоили заряжание пусковых установок габаритно-весовыми макетами ракет, тактическую маскировку, порядок действия при радиационной, химической и биологической угрозе и при нападении диверсионно-разведывательных групп условного противника. Курсанты произвели одиночные и групповые электронные пуски по командным пунктам и радиолокационным станциям, находящимся на удалении в несколько сотен километров. Также военнослужащие приняли участие в боевых пусках ракет.

Прохождение войсковой стажировки в ракетной бригаде танковой армии ЗВО позволяет будущим офицерам максимально подготовиться к исполнению служебных обязанностей на офицерских должностях. Большинство выпускников академии после обучения получат назначения в артиллерийские подразделения и соединения Вооруженных Сил Российской Федерации.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице