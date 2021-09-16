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16.09.2021 (11:15)

Подразделение РЭБ Балтийского флота в ходе учения подавило систему связи условного противника

В рамках совместного стратегического учения (ССУ) «Запад–2021» прошло тактическое учение с подразделением радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Балтийского флота, в ходе которого специалисты отработали задачи подавления средств навигации и радиосвязи условного противника.

В ходе практических действий на полигоне военнослужащие подразделения РЭБ применяли беспилотные летательные аппараты (БЛА) «Леер-3», автоматизированные станции помех «Житель», комплекс «Борисоглебск-1», машину постановки помех средствам сотовой связи «Лава-РП» и другие специальные средства.

Во время движения колон военной техники операторы мобильных комплексов в целях защиты подразделений от радиоуправляемых минно-взрывных устройств осуществили подавление радиосигналов.

Также специалисты РЭБ провели сбор и анализ разведывательной информации на основе приема электромагнитного излучения КВ, УКВ диапазонов и путем постановки радиопомех нарушили систему связи полевых авианаводчиков и наведения высокоточного управляемого ракетного вооружения условного противника.

Анализ результатов учения показал высокую эффективность боевой техники РЭБ Балтийского флота, а также готовность личного состава подразделения к ее применению. В мероприятии боевой подготовки принимали участие более 100 военнослужащих, было задействовано свыше 20 единиц военной и специальной техники.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
ССУ «Запад-2021» , Западный военный округ , Учения , Войска РЭБ
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