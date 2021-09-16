16.09.2021 (13:30)

Расчеты ОТРК «Искандер-М» ЗВО приступили к совершению марша в пункт постоянной дислокации после успешного пуска ракет на ССУ «Запад-2021»

Расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер-М» гвардейской общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) приступили к совершению марша в пункт постоянной дислокации после успешного пуска ракет на учении «Запад–2021» на полигоне Мулино в Нижегородской области.

Ракетчики совершают марш комбинированным способом по дорогам федерального значения и железной дороге на расстояние более 1000 километров в Курскую область и приступят к подготовке и переводу вооружения и военной техники на сезонное обслуживание.

По итогам совместного стратегического российско-белорусского учения (ССУ) «Запад–2021» расчеты ОТРК «Искандер» получили оценку «отлично».

Справочно:

Практические действия войск (сил) в рамках ССУ «Запад–2021» проходили на пяти полигонах Республики Беларусь и на девяти полигонах Российской Федерации. К учению привлекалось около 200 тыс. человек, было задействовано более 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе. свыше 290 танков, более 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов.

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