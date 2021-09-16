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16.09.2021 (12:15)

Военнослужащие танковой армии ЗВО, задействованные в ССУ «Запад-2021», вернулись с полигона Мулино в пункты постоянной дислокации

Подразделения гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО), завершив на полигоне Мулино свое участие в совместном стратегическом учении (ССУ) «Запад-2021», вернулись в пункты постоянной дислокации в Нижегородской области.

Совершив марши протяженностью свыше 100 км на военной технике по пересеченной местности, мотострелки, танкисты, артиллеристы, специалисты МТО прибыли в воинские части и занялись обслуживанием вооружения и военной техники. На пути следования отрабатывалась противовоздушная оборона, борьба с диверсионно-разведывательными группами, а также всестороннее обеспечение марша.

К настоящему времени весь личный состав вернулся в пункты постоянной дислокации и с 17 по 19 сентября сможет принять участие в выборах депутатов Государственной думы.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
ССУ «Запад-2021» , Западный военный округ , Учения
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