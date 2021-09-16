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16.09.2021 (11:45)

Экипажи ВАИ Западного военного округа обеспечили убытие техники, задействованной в ССУ «Запад–2021»

Около 30 экипажей военной автоинспекции (ВАИ) Западного военного округа (ЗВО) и подразделений Госавтоинспекции МВД России обеспечили перемещение техники, которая была задействована в совестном стратегическом учении (ССУ) «Запад–2021» в Нижегородской области.

Военные автоинспекторы организовали перемещение свыше 100 воинских колонн к местам погрузки на железнодорожный транспорт, а также по трассам федерального значения в пункты постоянной дислокации в Воронежскую, Белгородскую, Курскую, Брянску, Смоленскую, Тамбовскую области.

Взаимодействие подразделений ВАИ и ГИБДД позволило безаварийно и в установленные сроки выполнить перемещение военной техники.

Справочно:

Практические действия войск (сил) в рамках ССУ «Запад–2021» проходили на пяти полигонах Республики Беларусь и на девяти полигонах Российской Федерации. К учению привлекалось около 200 тыс. человек, было задействовано более 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе. свыше 290 танков, более 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
ССУ «Запад-2021» , Западный военный округ , Учения , ВАИ
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