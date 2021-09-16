16.09.2021 (11:00)

Подразделения армейского корпуса Черноморского флота вернулись в Крым после учения в Чечне

Подразделения из состава соединения береговой обороны армейского корпуса Черноморского флота вернулись в пункт постоянной дислокации (ППД) в Крыму после учения на незнакомом полигоне боевой подготовки Южного военного округа Гвардейский в Чечене.

Возвращение в ППД выполнено комбинированным способом. Одна часть подразделений совершила марш на технике, преодолев свыше 1000 километров, другая — вернулась железнодорожным транспортом и осуществила выгрузку вооружения и военной техники на железнодорожной станции.

На полигоне Гвардейский подразделения соединения береговой обороны армейского корпуса Черноморского флота принимали участие в двухстороннем батальонном тактическом учении.

По замыслу мероприятия, военнослужащие соединения береговой обороны вступили в бой с батальонной тактической группой условного противника, в роли которого выступало мотострелковое соединение Южного военного округа, дислоцированное в Чеченской Республике.

В учении были задействованы танковые подразделения, самоходные противотанковые ракетные комплексы «Хризантема-С», расчеты противотанковых ракетных комплексов «Корнет» и снайперские пары, вооружённые крупнокалиберными винтовками АСВК.

Учение проходило с использованием единой системы управления в ходе отработки командованием тактики маневренной обороны и наступления, часть эпизодов проведено в тёмное время суток. Также особое внимание в ходе учения уделялось обучению личного состава контрбатарейной борьбе и противодействию ударным беспилотным летательным аппаратам.

После возвращения в ППД военнослужащие приступили к обслуживанию вооружения, военной техники и выполнению плановых задач повседневной деятельности.

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