16.09.2021 (11:30)

В Ярославском училище ПВО первокурсники приняли Военную присягу

В Ярославском высшем военном училище противовоздушной обороны состоялся торжественный ритуал приведения к Военной присяге курсантов набора 2021 года.

Церемония была проведена под руководством начальника Ярославского военного гарнизона генерал-майора Алексея Поддубицкого. Приведение к Военной присяге проходило в присутствии военнослужащих постоянного и переменного состава училища, ветеранов и представителей администрации Ярославской области и города Ярославля.

В июне 2021 года прошел отбор кандидатов, желающих поступить в училище и посвятить свою жизнь служению Отечеству. Самые достойные были отобраны для обучения. Приведенные к Военной присяге курсанты будут с честью нести звание военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации.

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