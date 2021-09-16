16.09.2021 (09:00)

Инженеры Тихоокеанского флота впервые получили на вооружение новейшую спецмашину разминирования на базе пикапа УАЗ-2363

На вооружение отдельного морского инженерного полка Тихоокеанского флота впервые поступил новейший специальный автомобиль групп разминирования (САГР) на базе пикапа УАЗ-2363.

Автомобиль был разработан специально для инженерных войск и уже начал поступать в подразделения по соответствующему графику.

САГР защищён бронированным кузовом-капсулой, а внутри багажного отсека оборудованы контейнеры для перевозки средств подрыва, стеллажи для взрывоопасных предметов (ВОП), одеяло для локализации взрыва и многое другое.

Специальный автомобиль групп разминирования укомплектован миноискателем, градиетнометром, шанцевым инструментом, лентами ограждения, лестницей, лебёдкой, носилками для переноски ВОП и аптечками.

Шасси САГР на базе пикапа УАЗ-2363 дополнительно усилены, установлена специальная резина. Спецавтомобиль оборудован прожекторами, громкоговорителем и дополнительным багажником на крыше.

Расчёт САГР состоит из четырех военнослужащих, среди которых командир группы, водитель и инженеры-сапёры. Личный состав способен самостоятельно выполнять задачи по разминированию ВОП в городских условиях с большей эффективностью и безопасностью.

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