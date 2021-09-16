16.09.2021 (10:45)

В Оперативной группе российских войск в Приднестровье проводится полевой выход с ремонтной ротой

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) провели очередной этап полевого выхода с военнослужащими ремонтной роты. Специалисты-ремонтники выполнили нормативы на мастерской МТО-АТ-М1 по замене колеса и по установке аккумуляторной батареи на время, после чего совершили марш.

В ходе марша военнослужащие выполнили нормативы по надеванию общевойскового защитного комплекта и противогаза. Получив сигнал «Химическая тревога», экипажи за максимально короткое время заняли свои места в машине, закрыли двери, жалюзи, люки и включили систему коллективной защиты. По прибытии в указанный район военнослужащие автомобильных мастерских выполнили норматив по перетаскиванию агрегата и установки его на подставки с помощью кран-стрелы.

Полевой выход ремонтного подразделения ОГРВ ПРРМ завершится в конце текущей недели.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице