16.09.2021 (10:30)

В Краснознаменске назвали победителей творческого конкурса Воздушно-космических сил «И звезды становятся ближе...»

В Краснознаменском Доме офицеров состоялся гала-концерт, на котором были объявлены итоги творческого конкурса Воздушно-космических сил «И звёзды становятся ближе…», проводимого в нескольких номинациях. Всего в мероприятии приняли участие более 200 человек из 15 регионов России.

Ведущими гала-концерта стали семейный дуэт: заместитель командира эскадрильи майор Александр Елизаров и солистка военного оркестра Екатерина Елизарова, – обладатели Гран-при конкурса «И звезды становятся ближе – 2019» и победители Всероссийского конкурса «Катюша-2020». Режиссер гала-концерта – заслуженный артист Российской Федерации Валентин Варецкий.

В составе жюри были: заслуженный артист Российской Федерации Денис Майданов; двукратная олимпийская чемпионка, заместитель начальника ФАУ МО РФ ЦСКА по военно-политической работе полковник Светлана Ишмуратова; глава городского округа Краснознаменск Виктория Коваленко и другие. Конкурсную комиссию возглавил заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами по военно-политической работе генерал-майор Александр Максимцев.

Среди победителей конкурса: ВИА «Взлет» Военно-воздушной академии им. Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина – номинация «Лучший ВИА»; коллектив «Время перемен» Военно-космической академии им. А.Ф. Можайского – номинация «Лучшая авторская песня»; Михаил Морозов, представляющий Дом офицеров в г. Мирный, – номинация «Боевая подруга гармонь»; Роман Мягков из г. Ногинска – номинация «Лучшее исполнение профессиональных авторов»; коллектив «Мир танца» Военно-космической академии им. А.Ф. Можайского – номинация «Лучший хореографический номер».

Гран-при конкурса завоевал народный вокальный ансамбль дальней авиации «Форсаж» из Иркутской области, приз зрительских симпатий выиграла шоу-группа «Континент» Военно-воздушной академии им. Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина, а специальный приз достался сразу нескольким номинантам – ВИА «Град» (г. Щелково), Дмитрию Погора и Роману Мягкову, солистам ансамбля «Серебряные крылья» военно-транспортной авиации, а также Анастасии Ивониной, члену семьи военнослужащего ВКС.

Победители конкурса представят Воздушно-космические силы во Всероссийском фестивале народного творчества воинов Вооружённых сил России, других силовых структур, ветеранов войны и военной службы, членов их семей «Катюша».

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