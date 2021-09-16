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16.09.2021 (10:15)

Российские военнослужащие в Приднестровье прошли очередной этап батальонного тактического учения

Военнослужащие Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) отработали действия наступательного боя днем.

По замыслу батальонного тактического учения, отразив нападение условного противника ночью, мотострелковый батальон днем перешел в наступление. На данном этапе личный состав, применяя дымы, отработал скрытное передвижение. При совершении маневра военнослужащие вели огонь и поразили все мишени, имитирующие живую силу и бронетанковую технику противника.

Батальонное тактическое учение проходит на войсковом стрельбище ОГРВ ПРРМ в соответствии с планом боевой подготовки войск Западного военного округа.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Учения , Приднестровье
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