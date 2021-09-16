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16.09.2021 (09:45)

Экипаж подводной лодки «Великий Новгород» Черноморского флота выполнил торпедные стрельбы

Экипаж дизель-электрической подводной лодки «Великий Новгород» Черноморского флота (ЧФ) выполнил торпедные стрельбы из подводного положения.

В ходе мероприятия боевой подготовки подводники совершили переход в морской полигон, выполнили комплекс подготовительных упражнений и погрузились на заданную глубину для проведения стрельб.

Экипаж «Великого Новгорода» успешно выполнил поставленные задачи и провел стрельбы торпедным оружием из подводного положения по морской цели, которую имитировал на безопасной дистанции один из малых противолодочных кораблей флота. По завершении мероприятия все выпущенные торпеды были подняты катером-торпедоловом из воды.

Эффективность применения экипажем торпедного оружия была оценена на «хорошо».

Торпедные стрельбы являются обязательным элементом боевой подготовки подводников и проводятся в соответствии с утверждённым планом.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Черноморский флот , Южный военный округ
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