16.09.2021 (09:45)
Экипаж подводной лодки «Великий Новгород» Черноморского флота выполнил торпедные стрельбы
Экипаж дизель-электрической подводной лодки «Великий Новгород» Черноморского флота (ЧФ) выполнил торпедные стрельбы из подводного положения.
В ходе мероприятия боевой подготовки подводники совершили переход в морской полигон, выполнили комплекс подготовительных упражнений и погрузились на заданную глубину для проведения стрельб.
Экипаж «Великого Новгорода» успешно выполнил поставленные задачи и провел стрельбы торпедным оружием из подводного положения по морской цели, которую имитировал на безопасной дистанции один из малых противолодочных кораблей флота. По завершении мероприятия все выпущенные торпеды были подняты катером-торпедоловом из воды.
Эффективность применения экипажем торпедного оружия была оценена на «хорошо».
Торпедные стрельбы являются обязательным элементом боевой подготовки подводников и проводятся в соответствии с утверждённым планом.