16.09.2021 (09:15)

Экипажи Ми-8 и Ми-28Н ЮВО обеспечили высадку тактического десанта в ночное время на полигоне Прудбой

В рамках двустороннего батальонного тактического учения экипажи вертолетов Ми-8 и Ми-28Н 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО) обеспечили высадку тактического воздушного десанта мотострелкового соединения в ночное время на полигоне Прудбой в Волгоградской области.

Авиационная группа выполнила переброску тактической группы в заданный район под руководством передового авиационного наводчика, прикрытие обеспечили экипажи вертолетов Ми-28Н.

Десантирование личного состава осуществлялось по-штурмовому из положения зависания вертолетов над землей с использованием канатных и других специальных средств.

Военнослужащим предстояло не только десантироваться в определенном районе, но и не потерять друг друга из виду в абсолютной темноте. При выполнении задач тактическая группа использовала приборы ночного видения.

В ЮВО проводится четыре двусторонних батальонных тактических учения на общевойсковых полигонах, расположенных в Волгоградской области, Карачаево-Черкессии, Чеченской республике и на военной базе в Республике Южная Осетия. В них принимает участие около 6 тыс. военнослужащих, задействовано порядка 300 единиц вооружения и техники, включая, танки, боевые машины пехоты, артиллерийские орудия и реактивные системы залпового огня. В целях межвидового взаимодействия от объединения ВВС и ПВО ЮВО привлечено более 40 самолетов и вертолетов армейской и оперативно-тактической авиации.

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