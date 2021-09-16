16.09.2021 (08:45)

Создание новых элементов боевого порядка на учениях войск ЮВО значительно нарастило численность привлекаемых видов и родов войск

Создание новых элементов боевого порядка, новых способов действий позволило значительно увеличить составляющую видов и родов войск на учениях подразделений и частей Южного военного округа (ЮВО).

«В батальонных и полковых двусторонних тактических учениях стало отрабатываться больше задач с применением подразделений родов войск, возросло количество авиации для обеспечения действий войск на всех этапах боевой подготовки», – отметил командующий войсками ЮВО генерал армии Александр Дворников.

В ходе рабочей поездки в Северную Осетию на учения снайперов общевойсковой армии ЮВО генерал армии А. Дворников поставил задачу всем командующим объединениями провести тактические учения с применением новых элементов боевого порядка и привлечением тактических групп частей окружного подчинения различных родов войск и специальных войск.

«Командиры батальонных тактических групп должны уметь грамотно управлять штатными и приданными подразделениями, понимать свои роль и место в современном бою», – подчеркнул генерал армии А. Дворников.

В рамках намеченных учений командирам батальонных тактических групп предстоит продемонстрировать навыки управления авиационным разведывательно-ударным комплексом, применения подразделений, действующих на вертолетах, эффективного использования противобеспилотного резерва и тактических групп прорыва. Также на предстоящих тактических учениях в условиях, приближенных к боевым, мотострелковые подразделения выполнят задачи во взаимодействии с группами контрснайперской борьбы, инженерными группами прорыва, применят кочующие минометы, группы аэрозольного прикрытия и огнеметы различной мощности.

В ЮВО проводится четыре двусторонних батальонных тактических учения на общевойсковых полигонах, расположенных в Волгоградской области, Карачаево-Черкессии, Чеченской республике и на военной базе в Республике Южная Осетия. В них принимает участие около 6 тыс. военнослужащих, задействовано порядка 300 единиц вооружения и техники, включая, танки, боевые машины пехоты, артиллерийские орудия и реактивные системы залпового огня. В целях межвидового взаимодействия от объединения ВВС и ПВО ЮВО привлечено более 40 самолетов и вертолетов армейской и оперативно-тактической авиации.

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