16.09.2021 (08:35)

Подразделения вновь сформированной 20-й мотострелковой дивизии ЮВО провели первые тактические учения

Батальонные тактические группы одного из сформированных мотострелковых полков 20-й мотострелковой дивизии Южного военного округа (ЮВО) приступили к проведению двустороннего батальонного тактического учения.

Руководит учением командир соединения гвардии полковник Алексей Горобец.

В соответствии с требованиями командующего войсками ЮВО генерала армии Александра Дворникова учение началось с приведения мотострелкового полка в полную боевую готовность. Целью учения явилась подготовка и ведение маневренной обороны в условиях воздействия средств радио-электронной борьбы и тактического воздушного десанта условного противника.

Командирами батальонных тактических групп впервые применялись новые элементы боевого порядка и способы тактических действий.

На общевойсковом полигоне Прудбой в Волгоградской области приданные мотострелковым подразделениям группы контрснайперской борьбы действовали вместе с гранатометными расчетами АГС-17 «Пламя» и экипажами самоходных артиллерийских установок 2С34 «Хоста».

Под управлением командира батальонной тактической группы в составе авиационного разведывательно-ударного огневого комплекса действовали штурмовики Су-25. Летчики выполнили задачу в режиме радиомолчания на предельно низких высотах.

С противоположной стороны для ведения разведки на дальности свыше

5 км мотострелки задействовали транспортно-боевые и ударные вертолеты Ми-8 и Ми-28Н.

Также на учении были задействованы медицинские подразделения для сбора и эвакуации условно раненых, группы восстановления связи, аэрозольного прикрытия, радиоподавления связи.

В ЮВО проводится четыре двусторонних батальонных тактических учения на общевойсковых полигонах, расположенных в Волгоградской области, Карачаево-Черкессии, Чеченской республике и на военной базе в Республике Южная Осетия. В них принимает участие около 6 тыс. военнослужащих, задействовано порядка 300 единиц вооружения и техники, включая, танки, боевые машины пехоты, артиллерийские орудия и реактивные системы залпового огня. В целях межвидового взаимодействия от объединения ВВС и ПВО ЮВО привлечено более 40 самолетов и вертолетов армейской и оперативно-тактической авиации.

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