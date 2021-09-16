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16.09.2021 (08:20)

В горах Южной Осетии подразделения ЮВО на учении применили танк-снайпер

Батальонные тактические группы военной базы Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Южной Осетии, впервые задействовали танки-снайперы на двустороннем учении. Экипажи успешно поразили выстрелом управляемой ракеты обнаруженные в горах объекты условного противника.

Мотострелки осваивают новые элементы боевого порядка и способы тактических действий в горных условиях на полигоне Дзарцем.

В рамках двустороннего батальонного тактического учения батальонные тактические группы отрабатывают маневренную оборону в условиях применения противником тактического воздушного десанта.

Впервые командиры батальонов задействовали в боевых порядках мобильные группы заграждения на предполагаемом маршруте выдвижения сил противника. Нестандартный подход позволил мотострелкам нанести огневое поражение остановленной в горах колонне боевой техники неприятеля.

Для борьбы с диверсантами на учении применили противодесантный резерв, который смог уничтожить подразделения противника в момент их высадки из вертолетов.

Для выявления беспилотников условного противника в состав батальонной тактической группы включили подразделения противовоздушной обороны, оснащенные боевой машиной «Тор-М1». Совместно с комплексом автоматизированной системы управления «Барнаул» расчет ПВО организовал ведение разведки в движении. Воздушные цели удалось обнаружить на значительном удалении от своих позиций.

В ЮВО проводится четыре двусторонних батальонных тактических учения на общевойсковых полигонах, расположенных в Волгоградской области, Карачаево-Черкессии, Чеченской республике и на военной базе в Республике Южная Осетия. В них принимает участие около 6 тыс. военнослужащих, задействовано порядка 300 единиц вооружения и техники, включая, танки, боевые машины пехоты, артиллерийские орудия и реактивные системы залпового огня. В целях межвидового взаимодействия от объединения ВВС и ПВО ЮВО привлечено более 40 самолетов и вертолетов армейской и оперативно-тактической авиации.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ
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