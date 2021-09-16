16.09.2021 (08:00)

Батальоны горной бригады ЮВО учатся воевать на равнинном ландшафте в Волгоградской области

Батальонные тактические группы мотострелкового горного соединения 49-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) осваивают новые элементы боевого порядка и способы тактических действий в условиях степной местности на полигоне Прудбой в Волгоградской области.

В рамках двустороннего батальонного тактического учения горные стрелки отрабатывают маневренную оборону в условиях действий диверсионных групп противника.

Впервые командиры батальонов управляли группами авиационной поддержки, действующими в составе звена «Ночных охотников» ударных вертолетов Ми-28Н. Для отражения наступающих войск противника в интересах мотострелков огневую поддержку оказала пара штурмовиков Су-25.

В целях ведения радиоразведки и подавления радиосетей противника в боевых порядках была задействована мобильная группа радио-электронной борьбы, оснащенная станцией радиопомех РП377Л «Лорандит».

Для борьбы с танками в состав противотанкового резерва мотострелкам были приданы расчеты ПТУР «Корнет».

В условиях непосредственного соприкосновения с противником командиры батальонных тактических групп умело распорядились штатными подразделениями, подготовленными для действий на вертолетах, а также задействовали огневые группы прорыва для преодоления подготовленной обороны противника. В составе усиленных батальонов действовали снайперские экипажи танков и боевых машин пехоты, применялись установки разминирования УР-83П, снайперские пары, вооруженные винтовками АСВК.

Для выявления и уничтожения целей противника командиры подразделений применили различные типы разведывательно-огневых комплексов.

В ЮВО проводится четыре двусторонних батальонных тактических учения на общевойсковых полигонах, расположенных в Волгоградской области, Карачаево-Черкессии, Чеченской республике и на военной базе в Республике Южная Осетия. В них принимает участие около 6 тыс. военнослужащих, задействовано порядка 300 единиц вооружения и техники, включая, танки, боевые машины пехоты, артиллерийские орудия и реактивные системы залпового огня. В целях межвидового взаимодействия от объединения ВВС и ПВО ЮВО привлечено более 40 самолетов и вертолетов армейской и оперативно-тактической авиации.

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