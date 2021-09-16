16.09.2021 (07:30)

Во Владивостоке определили победителей чемпионата Военно-Морского Флота по гребле на шлюпках на дистанции 1000 метров

В главной базе Тихоокеанского флота (ТОФ) определили победителей чемпионата Военно-Морского Флота по гребле на шлюпках на дистанции 1000 метров, которыми стали курсанты-черноморцы.

В соревнованиях приняли участие 15 команд, представляющих Тихоокеанский, Северный, Балтийский, Черноморский флоты, а также Каспийскую флотилию. В соревнованиях наравне с военнослужащими за призовые места боролись курсанты Черноморского высшего военно-морского училища имени П. С. Нахимова (ЧВВМУ), Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени С. О. Макарова (ТОВВМУ), а также представители ВНУЦ ВМФ «Военно-морская академия» (ВНУЦ ВМФ «ВМА») и учебных центров ВМФ.

Методом жеребьёвки были определены порядковые номера команд, под которыми они стартовали от пирсов Водной станции Спортивного центра морской и физической подготовки ФАУ МО РФ ЦСКА во Владивостоке.

В финальных гонках первой линию финиша пересекла команда курсантов ЧВВМУ. Второе место заняла команда ВНУЦ ВМФ «ВМА». Замкнули тройку лидеров моряки Черноморского флота.

По итогам состязания 10 военнослужащих выполнили норматив мастеров спорта и 12 кандидатов в мастера спорта.

Особенностью нынешних соревнований стала жеребьёвка, в ходе которой определялся порядковый номер команды и ее шлюпка. В ходе проведения чемпионата было принято решение, что подобный метод жеребьёвки станет традиционным в дальнейшем при проведении подобных соревнований, так как он позволяет уровнять шансы участников на победу.

Чемпионаты ВМФ по гребно-парусным видам спорта, куда входят гребля на шлюпках, гребно-парусное двоеборье, парусные гонки и дальнее спортивное плавание проходят на Тихоокеанском флоте в период с 11 по 20 сентября в акватории Амурского залива.

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