16.09.2021 (07:00)

Руководитель «Росвоенипотеки» встретился с моряками –подводниками на Камчатке

Руководитель Федерального государственного казенного учреждения «Росвоенипотека» Константин Ярославцев во время рабочей поездки на Камчатку встретился с военнослужащими Подводных сил Тихоокеанского флота.

В ходе встречи он рассказал о пилотных проектах учреждения по цифровизации процедур заключения договоров целевых жилищных займов и новых условиях кредитования банками участников НИС.

В рамках работы руководства учреждения с банками достигнуты соглашения по кредитованию военнослужащих-участников программы по льготным процентным ставкам и с использованием эскроу-счетов.

Кроме того, принято решение о возможности использования всех мер социальной поддержки государства при приобретении жилья, в том числе использование материнского капитала и семейной ипотеки.

На сегодняшний день свое право на обеспечение жилыми помещениями реализовали 300 тысяч военнослужащих всех федеральных органов исполнительной власти, из которых 272 тысячи приобрели жильё, а 18 тысяч получили накопления по окончании военной службы.

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