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16.09.2021 (06:30)

БЛА «Орлан – 10» на максимальных высотах выполняют задачи для обеспечения войск ВВО в Бурятии

Расчеты беспилотных летательных аппаратов «Орлан – 10» широко применяются в ходе проведения занятий по боевой подготовке и учениях с подразделениями общевойскового объединения Восточного военного округа, расположенного в Республике Бурятия и осуществляют полеты на максимальных высотах и расстояниях.

БЛА, оснащенные видеокамерами с углом обзора 360 градусов, производят полеты на высотах от 200 до 500 метров, в ходе совершения маршей экипажами танков и БМП, при проведении боевых стрельб, в районах погрузки техники на железнодорожные платформы, а также занятий по тактической, инженерной, военно-медицинской подготовке.

В ходе проведения занятий при помощи полученных данных с БЛА проводится анализ действий подразделений, вносятся поправки, корректирование в применяемых военнослужащими тактических приемах, что позволяет командирам различных уровней оперативно реагировать на процесс обучения личного состава и сократить время на оценку качества выполнения упражнений подразделениями и, тем самым, повысить качество проведения занятий.

    В ходе проведения двухсторонних батальонных тактических учений на полигоне Бурдуны, военнослужащие с применением комплексов с БЛА отработали задачи по ведению фото и видеосъемки огневых позиций и объектов условного противника при плохой видимости, сильном ветре до 10 м/с, в том числе и ночью, с помощью инфракрасных камер установленных на БЛА.

Полеты БЛА выполнялись на максимальных высотах - до 2 км. Полученная информация о местоположении войск и объектов «противника» оперативно передавалась на командные пункты. Также специалисты отработали экстренную посадку аппаратов на неподготовленные площадки в горно-лесистой местности.

Основной целью работы расчетов комплексов с БЛА являлось уменьшение временных показателей передачи данных после обнаружения условного противника.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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