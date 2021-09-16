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16.09.2021 (04:00)

Закрытую сеть для управления войсками развернули связисты ВВО в ходе учения в предгорьях Республики Бурятии

Связисты общевойскового объединения Восточного военного округа с помощью современных комплексов «Редут-2УС» и радиостанций Р-166 развернули закрытую сеть для управления войсками в предгорьях Республики Бурятия.

В ходе учения военнослужащие выполнили комплекс специальных задач по развертыванию полевых пунктов управления и узлов связи, установили спутниковую и радиосвязь, отработали задачи по организации устойчивой и защищенной связи с применением защищенных спутниковых каналов между пунктами управления и другими абонентами в условиях активной постановки помех средствами радиоэлектронной борьбы условного противника.

Военнослужащие также выполнили нормативы по организации связи на коротковолновых и ультракоротковолновых радиостанциях для обеспечения пунктов управления видеоконференцсвязью.

Всего в мероприятии участвовали более 400 военнослужащих, было задействовано около 100 единиц военной техники.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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