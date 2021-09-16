16.09.2021 (06:00)

Военные специалисты РХБ защиты ВВО на плановых занятиях ликвидировали последствия условной химической атаки

Подразделения радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной в Республике Бурятия, в ходе проведения полевого выхода ликвидировали последствия химической атаки условного противника на полигоне «Онохой».

Экипажи машин химической разведки РХМ-4 и РХМ-6, а также группы специальной обработки с использованием автомобильных лабораторий АЛ-4, авторазливочных станций АРС-14, машин постановки термодымовых завес ТДА-3 выполнили свыше 150 вводных задач с отработкой нормативов по тактико-специальной подготовке.

Военнослужащие отработали вопросы засечки ядерных взрывов, ведения радиационной, химической и биологической разведки, аэрозольного противодействия, выполнения дегазации, дезактивации и дезинфекции вооружения и военной техники, а также ликвидации последствий техногенных аварий и катастроф. Эти и многие другие вопросы боевой подготовки подразделений были проверены в ходе комплексных учений.

Всего на полевой выход войск РХБ защиты общевойсковой армии ВВО привлечено более 300 военнослужащих и около 50 единиц вооружения, военной и специальной техники.

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