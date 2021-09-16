16.09.2021 (05:23)

Минометчики Амурского общевойскового объединения ВВО уничтожили наступающие группы условного противника в ходе учения

Минометчики мотострелкового соединения Амурского общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО), в ходе учения, блокировали и уничтожили наступающие группы условного противника из минометов «Сани».

Подразделения разведки с помощью беспилотного летательного аппарата «Орлан» с высоты около 5 километров обнаружили группы пехоты условного противника, наступающие на легком транспорте под прикрытием лесистой местности. Рассчитав направление движения разведчики передали координаты целей и исходные данные для стрельбы на командный пункт артиллеристов.

Расчеты минометных комплексов «Сани» быстро выдвинулись в указанный район, и скрытно заняв позиции для стрельбы, произвели серию минометных залпов по указанным целям. Благодаря скорострельности около 15 выстрелов в минуту, по условному противнику в течении 5 минут было произведено более 500 выстрелов. В результате огневого удара все указанные цели были уничтожены.

По окончании стрельбы расчеты минометов «Сани», чтобы не попасть под ответный огонь, быстро перевели орудия в походное положение и покинули огневые позиции.

Разведка целей, а также визуальное наблюдение и управление огнем минометной батареи велась дистанционно с помощью беспилотного летательного аппарата. Оборудование БПЛА «Орлан» позволяющих вести разведку и наблюдение как в видимом, так и в инфракрасном спектре.

Для проведения учения привлекалось около 200 военнослужащих и 50 единиц техники различного назначения.

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