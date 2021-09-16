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16.09.2021 (03:00)

Истребительная авиация армии ВВС и ПВО ВВО выполнила учебно-тренировочные полеты в Приморском и Хабаровском краях

В Приморском и Хабаровском краях экипажи истребительной авиации Восточного военного округа выполнили учебно-тренировочные полеты.

Полеты совершались на сверхманёвренных истребителях с управляемым вектором тяги поколения 4++ Су-35, многоцелевых истребителях Су-30, истребителях-перехватчиках дальнего радиуса действия Миг-31.

В ходе проведения занятий летчики отработали вопросы пилотирования по заданному маршруту и аэронавигации, а также ухода от средств поражения условного противника путем маневрирования и резкого набора высоты.

Помимо этого, в рамках занятий летчики отработали элементы простого и сложного пилотажа. Полеты в заданные районы осуществлялись на разных скоростях.

Учебно-тренировочные полеты истребительной авиации ВВО проходят в рамках занятий по боевой подготовке войск. Они позволяют летчикам совершенствовать свое летное мастерство, иметь твердые навыки в управлении боевыми летательными аппаратами.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Истребительная авиация , Восточный военный округ , Авиация
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