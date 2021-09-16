16.09.2021 (05:00)

Войска после завершения совместного стратегического учения «Запад-2021» приступили к возвращению в пункты постоянной дислокации

Войска Западного военного округа (ЗВО), Воздушно-десантных войск (ВДВ) и авиация ВКС России, задействованные в проведении совместного стратегического учения «Запад-2021» на полигонах «Обуз-Лесновский» и «Брестский» на территории Республики Беларусь, приступили к возвращению в пункты постоянной дислокации в Российской Федерации.

В настоящее время воинские подразделения и соединения гвардейской танковой армии и ВДВ совершают марши на железнодорожные станции и аэродромы, где осуществляют погрузку на железнодорожные платформы и самолеты военно-транспортной авиации (ВТА). Инженерный состав приступил к подготовке авиационной техники для перелета на аэродромы базирования в Российской Федерации.

Первые воинские эшелоны уже находятся в движении. В ходе дальнейшего перемещения военнослужащие и подразделения совершат марши комбинированным способом, преодолев при этом расстояние от 800 до 1200 километров.

На пути следования будут отрабатываться вопросы ведения противовоздушной обороны, борьбы с диверсионно-разведывательными группами условного противника, а также всестороннего обеспечения маршей.

После совершения маршей в пункты постоянной дислокации мотострелковые, танковые, артиллерийские подразделения и подразделения обеспечения приступят к обслуживанию вооружения и военной техники, а также к подготовке к новому учебному году, который начнется в Вооруженных Силах Российской Федерации 1 декабря с.г.

В свою очередь, авиационные экипажи военно-транспортной, дальней, оперативно-тактической и армейской авиации Воздушно-космических сил и Западного военного округа, участвовавшие в совместном стратегическом учении «Запад-2021», приступили к перебазированию с оперативных аэродромов в пункты постоянной дислокации.

Самолеты Ил-76, Ту-22м3, Су-35с, Су-30см, Су-34, вертолеты Ка-52, Ми-28н, Ми-35, Ми-24, Ми-8 различной модификации, задействованные в различных эпизодах учения, в течение ближайшего времени будут доставлены на аэродромы базирования.

В ходе ССУ «Запад-2021» экипажи ВКС и ЗВО отработали задачи по перехвату воздушных целей, применению авиационных средств поражения по наземным целям, десантированию личного состава, военной техники и грузов, авиационной поддержки действий общевойсковых подразделений и другие.

Справочно:

Совместное стратегическое учение вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь проходит раз в два года в соответствии с решением, принятым главами двух государств.

Учение «Запад-2021» является завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации в текущем году.

Практические действия войск (сил) проходили в период с 10 по 16 сентября 2021 г. на девяти полигонах, расположенных на территории Российской Федерации, в акватории Балтийского моря, а также на пяти полигонах вооруженных сил Республики Беларусь.

В ССУ «Запад-2021» принимали участие около 200 тыс. человек, свыше 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в т.ч. свыше 290 танков, более 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, до 15 кораблей. Из них 12800 человек (в т.ч. до 2500 российских военнослужащих), более 30 самолетов и вертолетов, до 350 единиц боевой техники (в т.ч. около 140 танков, до 110 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов) было задействовано в учении на территории Республики Беларусь.

В учении также участвовали около 2 тыс. военнослужащих от государств – членов Организации Договора о коллективной безопасности, Шанхайской организации сотрудничества и других дружественных стран.

При этом максимальное количество привлекаемого на учение личного состава воинских частей под единым оперативным командованием, подпадающих под действие Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности, на территории Российской Федерации и Республики Беларусь не превысило соответственно 6400 и 6300 человек.

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