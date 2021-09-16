Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

16.09.2021 (01:00)

В Подмосковье завершилось тактико-специальное учение с подразделениями РХБ защиты гвардейского соединения управления ВДВ

В гвардейском соединении управления Воздушно-десантных войск, дислоцированном в подмосковных Медвежьих Озерах, завершилось тактико-специальное учение с подразделениями радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты. В ходе мероприятия были отработаны нормативы по выявлению и оценке РХБ обстановки, работе с приборами радиационной и химической разведки, а также по спецобработке личного состава и техники с помощью специальных приборов.

С получением сигнала на приведение в высшие степени готовности подразделения РХБ защиты выдвинулись в указанный район, где с применением разведывательной химической машины РХМ-6 на базе БТР-80 приступили к отработке вопросов дистанционного обнаружения наличия отравляющих веществ в воздухе, ведения РХБ разведки с последующим нанесением обстановки на электронную карту местности и передачей данных специальной разведки в вышестоящие органы управления с помощью автоматизированной системы управления войсками,.

Кроме того, на учении подразделения РХБ зашиты отработали практическое применение измерителя мощности дозы ИМД-2НМ, а также газосигнализатора автоматического ГСА-3, способного определять не только отравляющие, но и активные химические вещества, применяемые в промышленном производстве.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
Более 400 десантников из России и Белоруссии в составе оперативно-тактического десанта остановили наступление противника на полигоне «Брестский»
В Калининградской области в ходе ССУ «Запад-2021» осуществлена высадка тактического воздушного десанта
Разведывательные группы глубинной разведки обеспечили корректирование ударов авиации и доразведку района высадки оперативно-тактического десанта на полигоне Мулино
На полигоне Обуз-Лесновский военным атташе иностранных государств продемонстрировали совместные действия подразделений вооруженных сил России и Белоруссии

Метки:
Воздушно-десантные войска (ВДВ)
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node4 isCompatibilityMode=false