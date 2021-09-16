16.09.2021 (00:30)

На полигоне Новороссийского горного соединения ВДВ проходят межведомственные учебно-практические курсы для журналистов «Бастион»

На полигоне Раевский Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения состоялась торжественная церемония открытия межведомственных учебно-практических курсов «Бастион» по подготовке представителей средств массовой информации к работе в чрезвычайных и кризисных ситуациях.

Курсы предназначены для журналистов, осуществляющих свою деятельность в кризисных регионах и ситуациях (в зонах военных конфликтов, при освещении антитеррористических, миротворческих, гуманитарных операций, стихийных бедствий и т.д.).

На торжественной церемонии открытия выступили заместитель командира Новороссийского соединения ВДВ гвардии полковник Сергей Евлампиев, глава Новороссийска Игорь Дьяченко, первый секретарь Союза журналистов Москвы Людмила Щербина, которые пожелали всем участникам курсов с успехом пройти все испытания.

Перед слушателями с плац-концертом выступил военный оркестр гвардейского Кубанского казачьего полка, а разведывательные подразделения соединения продемонстрировали выступление по тактико-специальной подготовке с элементами рукопашного боя.

В рамках теоретической части курса проведены занятия по особенностям работы журналистов в ходе ведения боевых действий, при стихийных бедствиях и чрезвычайных ситуациях, практическая подготовка пройдет на полигоне Раевский, где будут смоделированы условия, максимально приближенные к реальным. Для последующего анализа и разбора действий слушателей курсов будет использована рабочая видеозапись занятий.

В ходе мастер-классов ветераны журналистики кризисных ситуаций обменяются своим опытом и профессиональными навыками с обучаемыми. Слушатели будут обеспечены учебно-методическими пособиями и видеофильмами.

Применение в ходе практической части курсов различных видов вооружения, автомобильной и бронетанковой техники, а также специальных инженерных средств имитации способствует эффективной подготовке слушателей.

По завершении курсов обучаемые получат сертификаты установленного образца.

Справочно:

Программа «Бастион» разработана в 2001 году Союзом журналистов Москвы и Ассоциацией военной прессы совместно с Минобороны России.

Организатор курсов — Союз журналистов Москвы при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям с участием Минобороны, МИД России, ФСБ, Национального антитеррористического комитета, Росгвардии, МВД и МЧС России.

Первые курсы состоялись 15 лет назад — в мае 2006 года — в Солнечногорске. Журналисты проходили обучение на базе учебного центра Общевойсковой академии ВС РФ «Выстрел».

«Бастион» проходит ежегодно, каждый учебный поток прибывает на учебный полигон в одном из гарнизонов по плану Министерства обороны Российской Федерации.

Преподавательский состав курсов формируется из специалистов, обладающих большим личным опытом специальных действий в различных регионах мира и высоким методическим уровнем преподавания.

С 2006 года по настоящее время на курсах прошли обучение 729 представителей СМИ и информационных структур органов власти. Территориально курсы «Бастион» охватили всю страну — от Владивостока до Калининграда.

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