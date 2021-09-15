15.09.2021 (22:47)

Подразделения обеспечения и охраны Тагильского ракетного соединения отработали задачи в полевом районе

Подразделения обеспечения и охраны совместно с ракетными полками Тагильского ракетного соединения РВСН отработали задачи несения боевого дежурства на полевых позициях и в полевых районах. Подразделения тылового обеспечения отработали задачи по организации питания, банно-прачечному и транспортному обеспечению, а также по обеспечению материальными средствами в полевых условиях.

Подразделения охраны и обороны выполнили задачи по отражению нападений диверсионно-разведывательных групп, организации охраны и маскировки подразделений, развёртывание комплексов охраны, а также организации взаимодействия с другими частями и подразделениями Тагильского ракетного соединения.

В учебном полевом районе Тагильского ракетного соединения подразделения провели множество практических занятий, тренировок и вводных, технических мероприятий по направлениям профессиональной деятельности.

Кроме выполнения задач по предназначению с отдельными частями и подразделениями проводились тактические, тактико-строевые занятия, в ходе которых также отрабатывались вопросы несения боевого дежурства с различными сроками нахождения на полевых позициях и в полевых районах.

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