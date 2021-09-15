15.09.2021 (20:33)

На российском воинском мемориале «Керепеши» в Будапеште состоялась церемония захоронения 22 советских воинов

На крупнейшем в Венгрии российском воинском мемориале «Керепеши» в Будапеште состоялась церемония захоронения 22 советских воинов, найденных при проведении строительных работ в городах Будапешт, Веспрем, Каба, Кечкемет, Секешфехервар, Уйсас и населенных пунктах Фарад, Халастелек, Шерегейеш.

Церемония перезахоронения была организована Посольством Российской Федерации и Представительством Минобороны России (по организации и ведению военно-мемориальной работы за рубежом) в Венгрии при содействии Министерства обороны Венгрии и Института национального наследия Венгрии.

От российской стороны в церемонии приняли участие: Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Венгрии Евгений Станиславов, сотрудники Представительства Минобороны России (по организации и ведению военно-мемориальной работы за рубежом) в Венгрии, военный и военно-воздушный атташе РФ в Венгрии полковник Олег Смирнов, а также другие приглашенные гости.

От венгерской стороны в церемонии участвовали глава кабинета министра обороны Венгрии полковник Балог, начальник Военно-исторического института и Музея Министерства обороны Венгрии полковник Ковач, начальник Управления по сохранению воинской памяти и уходу за воинскими захоронениями полковник Папп.

На основании архивных документов Представительству Минобороны по военно-мемориальной работе частично удалось установить имена воинов: это майор Виталий Гаврилович Третьяков, гвардии капитан Петр Иннокентьевич Марков, капитан Николай Михайлович Коваль, старший техник-лейтенант Федор Андреевич Сапрун, техник-лейтенант Алексей Матвеевич Соловьев, старшина Михаил Карпович Копылаш, а также гвардии рядовой Степан Яковлевич Шомин. Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Венгрии Евгений Станиславов выразил отдельную благодарность венгерской стороне за помощь в проведении поисковых работ, а также организации перезахоронения.

«Бои за освобождение Венгрии длились с октября 1944 года по апрель 1945 года и были крайне кровопролитными. Потери Красной Армии за указанный период составили 140 тыс. человек. Память о каждом из этих героев для нас священна», — отметил Евгений Станиславов.

В свою очередь, выступая с приветственной речью, глава кабинета министра обороны Венгрии полковник Балог подчеркнул, что «оказание почестей погибшим — наш долг». Он добавил, что в настоящий момент российско-венгерское военно-мемориальное сотрудничество является чрезвычайно плодотворным, а взаимный уход за воинскими захоронениями служит залогом мира.

Чин церковного богослужения о погибших советских воинах по православному обряду совершил настоятель Храма преподобного Сергия Радонежского в Будапеште митрофорный протоиерей Иоанн Кадар.

После предания земле останков погибших воинов состоялась церемония возложения венков и цветов к центральному монументу военно-мемориального комплекса «Керепеши».

Церемония перезахоронения проходила при участии роты Почетного караула Будапештского воинского гарнизона, которая была предоставлена Министерством обороны Венгрии.

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